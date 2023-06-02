#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Недорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинокНедорогой кроссовер Hyundai, Tank 400 и еще 10+ горячих новинок
За этими автомобилями скоро выстроятся очереди,...
В ОАЭ появится еще один искусственный островВ ОАЭ появится еще один искусственный остров
Palm Jebel Ali будет в два раза больше...
Известно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпортуИзвестно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпорту
Впрочем, две трети респондентов готовы...

Известно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпорту

Впрочем, две трети респондентов готовы приобрести автомобиль, завезенный в страну без согласия правообладателя марки.

За РулемСтало известно, как автокомпании реагируют на «серый» ввоз своих авто

71% россиян готовы покупать автомобили, завезенные по схеме параллельного импорта. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в Россию, 17% готовы на покупку только при наличии гарантии производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

Больше всего любителей ушедших марок проживает в Москве (83%), Перми (82%) и Нижнем Новгороде (79%), показало исследование, проведенное Группой «Ренессанс страхование» и «Автотекой».

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

29% опрошенных автолюбителей не собирается покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго, опасаясь возможных сложностей впоследствии. Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей стала и завышенная цена из-за непростой логистики (38%).

В опросе приняли участие 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0