Известно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпорту

Впрочем, две трети респондентов готовы приобрести автомобиль, завезенный в страну без согласия правообладателя марки.

71% россиян готовы покупать автомобили, завезенные по схеме параллельного импорта. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в Россию, 17% готовы на покупку только при наличии гарантии производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

Больше всего любителей ушедших марок проживает в Москве (83%), Перми (82%) и Нижнем Новгороде (79%), показало исследование, проведенное Группой «Ренессанс страхование» и «Автотекой».

29% опрошенных автолюбителей не собирается покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго, опасаясь возможных сложностей впоследствии. Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей стала и завышенная цена из-за непростой логистики (38%).

В опросе приняли участие 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

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