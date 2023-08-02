Карлос Гон: жертва или злодей? Мы скоро об этом узнаем

Фильм об опальном экс-главе Renault-Nissan Карлосе Гоне выйдет 25 августа

Новый документальный фильм «Разыскивается: побег Карлоса Гона» рассказывает не только о его эпичном побеге из-под стражи. В картину вошли многочасовые беседы с бывшим топ-менеджером альянса Renault-Nissan и окружающими его людьми. Это позволит полнее раскрыть личность этого непростого, но, несомненно, очень талантливого человека.

Создатели фильма уверяют, что его история намного сложнее, чем мы думали, потому что до сих пор знали лишь одну сторону этого человека.

Нам расскажут много новых подробностей о стремительной карьере Гона, его многочисленных арестах и дерзком побеге в Ливан.

19 ноября 2018 года японские власти арестовали Гона, а прокуратура обвинила его в сокрытии большей части доходов. Ему было предъявлено обвинение, в том числе в том, что он возложил на Nissan ответственность за свои личные инвестиционные убытки. В общей сложности ему грозило около 10 лет тюрьмы.

Но в конце декабря 2019 года он сбежал из-под стражи, а хитрый план его побега попал в заголовки газет во всем мире. Майк Тейлор, бывший «Зеленый берет», который помог Гону скрыться, расскажет свою версию истории с Гоном.

Сегодня Гон проживает в Ливане, гражданином которого он является. Страна получила ордер Интерпола на его арест 2 января 2020 года, но своих граждан она не выдает.

4-серийную картину о Карлосе Гоне сначала будут транслировать на стриминговой платформе Apple TV+.

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Видео: YouTube

Фото: AP/TASS