АВТОВАЗ в июле продал максимальное с начала года количество автомобилей

По итогам июля АВТОВАЗ реализовал больше 29 тыс. автомобилей, показав лучший результат с начала года

В июле 2023 года официальные дилеры Lada в России реализовали 29 378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что стало лучшим результатом с начала года. По сравнению с июлем 2022-го продажи выросли на 5,5%.

Положительную динамику роста обеспечил, в том числе, старт продаж нового поколения LADA Vesta. В прошедшем месяце было продано 5133 автомобиля. А лидером продаж осталась Lada Granta – было реализовано 17 170 единиц (+162,5% к показателю июля прошлого года).

По итогам семи месяцев текущего года АВТОВАЗ нарастил продажи автомобилей Lada в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года – реализовано 172 996 машин.

«В ближайшие месяцы АВТОВАЗ увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив Линию № 1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а Линию № 5 (Granta) – до 52 автомобилей в час. Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тыс. автомобилей», – говорится в сообщении компании.

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Источник: АВТОВАЗ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC