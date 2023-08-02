#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)
Мужчина попросил водителя такси придержать...
Два китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФДва китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФ
Модель Omoda C5 впервые попала в тройку самых...
Эксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикойЭксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикой
Названы автомобили, у которых чаще всего...

Geely – все? В РФ начинаются продажи белорусских моделей BelGee

Под маркой Geely в России будут продавать только дорогие и самые новые модели

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

«За рулем» уже рассказывал о том, что белорусский завод «БелДжи» в стремлении локализовать модели Geely перевел их под собственный бренд BelGee – разумеется, по договоренности с китайской стороной. Первенцем стал компакт-кросс Coolray, вскоре за ним последуют седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Atlas Pro.

Ранее эти модели поставлялись с завода в Россию под брендом Geely, теперь же шильдики на них поменяются, а продаваться машины будут через другого дистрибьютора.. Так получается, сам бренд Geely сократит, а то и вовсе со временем свернет присутствие в России?

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Совсем нет! Как сообщил директор «БелДжи» Геннадий Свидерский, под брендом Geely в РФ останутся более статусные модели Tugella и Monjaro, а в следующем году году приедут… новые Coolray и Atlas!

Под «новым Coolray» следует все же понимать рестайлинг (на фото), такие машины уже продаются на рынке Казахстана, а новый Атлас – это Atlas L, построенный на перспективной платформе CMA. Таким образом, перевод части «белорусских китайцев» под бренд BelGee – не сокращение российской линейки Geely, а ее обновление и развитие.

Источник: Китайские автомобили

Фото: Geely, За рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
+1