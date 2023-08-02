Geely – все? В РФ начинаются продажи белорусских моделей BelGee

Под маркой Geely в России будут продавать только дорогие и самые новые модели

«За рулем» уже рассказывал о том, что белорусский завод «БелДжи» в стремлении локализовать модели Geely перевел их под собственный бренд BelGee – разумеется, по договоренности с китайской стороной. Первенцем стал компакт-кросс Coolray, вскоре за ним последуют седан Geely Emgrand 7 и кроссовер Atlas Pro.

Ранее эти модели поставлялись с завода в Россию под брендом Geely, теперь же шильдики на них поменяются, а продаваться машины будут через другого дистрибьютора.. Так получается, сам бренд Geely сократит, а то и вовсе со временем свернет присутствие в России?

Совсем нет! Как сообщил директор «БелДжи» Геннадий Свидерский, под брендом Geely в РФ останутся более статусные модели Tugella и Monjaro, а в следующем году году приедут… новые Coolray и Atlas!

Под «новым Coolray» следует все же понимать рестайлинг (на фото), такие машины уже продаются на рынке Казахстана, а новый Атлас – это Atlas L, построенный на перспективной платформе CMA. Таким образом, перевод части «белорусских китайцев» под бренд BelGee – не сокращение российской линейки Geely, а ее обновление и развитие.

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Источник: Китайские автомобили

Фото: Geely, За рулем