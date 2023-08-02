Внедорожники Tank подорожали в июле больше, чем на миллион

НАПИ: Внедорожники Tank подорожали в июле на 21%

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выяснило, что в июле на российском рынке изменились цены на новые автомобили в 60 комплектациях.

Наиболее существенный рост показали внедорожники китайской марки Tank 500. В комплектации Adventure он прибавил 21,2% к июньской цене (+1,1 млн рублей) и теперь продается за 6,3 млн рублей. В версии Premium внедорожник также прибавил в цене 1,1 млн рублей (19% плюсом к июню), и теперь купить его можно за 6,9 млн рублей.

Tank 300 подорожал за месяц на 300 тыс. рублей и стоят теперь 4,1 млн рублей в комплектации Adventure и 4,5 млн рублей – в Premium.

В целом в исследовании цен НАПИ отмечается, что в августе зафиксирован рост по 52 моделям. Снижение цены на 0,3-0,4% произошло лишь по автомобилям Lada Granta.

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Источник: НАПИ

Фото: Tank