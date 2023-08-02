#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)
Мужчина попросил водителя такси придержать...
Два китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФДва китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФ
Модель Omoda C5 впервые попала в тройку самых...
Эксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикойЭксперты перечислили авто с самой ненадежной электрикой
Названы автомобили, у которых чаще всего...

Внедорожники Tank подорожали в июле больше, чем на миллион

НАПИ: Внедорожники Tank подорожали в июле на 21%

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) выяснило, что в июле на российском рынке изменились цены на новые автомобили в 60 комплектациях.

Наиболее существенный рост показали внедорожники китайской марки Tank 500. В комплектации Adventure он прибавил 21,2% к июньской цене (+1,1 млн рублей) и теперь продается за 6,3 млн рублей. В версии Premium внедорожник также прибавил в цене 1,1 млн рублей (19% плюсом к июню), и теперь купить его можно за 6,9 млн рублей.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Tank 300 подорожал за месяц на 300 тыс. рублей и стоят теперь 4,1 млн рублей в комплектации Adventure и 4,5 млн рублей – в Premium.

В целом в исследовании цен НАПИ отмечается, что в августе зафиксирован рост по 52 моделям. Снижение цены на 0,3-0,4% произошло лишь по автомобилям Lada Granta.

Источник: НАПИ

Фото: Tank

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0