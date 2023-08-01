#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вырастут ли в августе цены на АЗС: ответ экспертаВырастут ли в августе цены на АЗС: ответ эксперта
В России продолжается туристический сезон, что...
Иностранным туристам разрешили въезд в РФ по электронной визеИностранным туристам разрешили въезд в РФ по электронной визе
МИД РФ начинает оформление электронных виз для...
Стало известно, когда начнутся продажи BAIC BJ40 калининградской сборкиСтало известно, когда начнутся продажи BAIC BJ40 калининградской сборки
Внедорожники BAIC BJ40, выпущенные в...

Вырастут ли в августе цены на АЗС: ответ эксперта

В России продолжается туристический сезон, что всегда связано с повышенным спросом на топливо.

Мифы о (не)надежности «китайцев» – 5 свежих моделей и список проблем

Цены на топливо на розничном рынке долгое время держались без изменения. Но с конца весны они пошли вверх, а в июле их рост и вовсе превысил текущий уровень инфляции. Основной причиной роста цен на АЗС называют его рекордное подорожание на бирже.

Продолжится ли эта тенденция и в августе, с учетом того, что на прошлой неделе впервые за последние два месяца котировки на бензин снизились?

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Мнение эксперта

Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова:

– Цены на бензин растут во всей мировой экономике. На ситуацию на топливном рынке влияют перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и снижение запасов.

В России с 2019 года действует демпферный механизм, который направлен на стабилизацию цен на топливном рынке. Государство компенсировало разницу производителям нефтепродуктов, которая образовывалась, когда экспортная цена была выше цены на внутреннем рынке. В сумме с момента появления демпферного механизма государство потратило 5,8 трлн рублей на его обеспечение.

Сегодня президент России подписал закон, сокращающий выплаты по демпферу на 50%. С учетом того, что нефть марки urals продавалась с дисконтом, снижение демпферных выплат вряд ли усилит нагрузку на отрасль. Скорее данная мера направлена на сокращение серого импорта, который практиковали нефтяники.

Поэтому в ближайшее время значительного роста цен на бензин не предвидится. А вот начиная с 2024 года цены на топливо могут пойти вверх из-за индексации акцизов на бензин и дизельное топливо на 5%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0