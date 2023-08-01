Вырастут ли в августе цены на АЗС: ответ эксперта

В России продолжается туристический сезон, что всегда связано с повышенным спросом на топливо.

Цены на топливо на розничном рынке долгое время держались без изменения. Но с конца весны они пошли вверх, а в июле их рост и вовсе превысил текущий уровень инфляции. Основной причиной роста цен на АЗС называют его рекордное подорожание на бирже.

Продолжится ли эта тенденция и в августе, с учетом того, что на прошлой неделе впервые за последние два месяца котировки на бензин снизились?

Мнение эксперта

Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова:

– Цены на бензин растут во всей мировой экономике. На ситуацию на топливном рынке влияют перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и снижение запасов.

В России с 2019 года действует демпферный механизм, который направлен на стабилизацию цен на топливном рынке. Государство компенсировало разницу производителям нефтепродуктов, которая образовывалась, когда экспортная цена была выше цены на внутреннем рынке. В сумме с момента появления демпферного механизма государство потратило 5,8 трлн рублей на его обеспечение.

Сегодня президент России подписал закон, сокращающий выплаты по демпферу на 50%. С учетом того, что нефть марки urals продавалась с дисконтом, снижение демпферных выплат вряд ли усилит нагрузку на отрасль. Скорее данная мера направлена на сокращение серого импорта, который практиковали нефтяники.

Поэтому в ближайшее время значительного роста цен на бензин не предвидится. А вот начиная с 2024 года цены на топливо могут пойти вверх из-за индексации акцизов на бензин и дизельное топливо на 5%.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС