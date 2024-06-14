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Разница удивит: раскрыта цена ремонта популярных «китайцев» и российских машин

Fit Service: починить Lada Vesta после ДТП в 2,5 раза дешевле, чем Haval Jolion

Издание Autonews и сеть сервисных станций Fit Service рассчитали стоимость «аварийного набора» для пяти популярных в России автомобилей. Для каждой модели была рассчитана стоимость семи деталей, которые чаще всего страдают в ДТП. Это передний бампер, задний бампер, решетка радиатора, крыло, лобовое стекло, капот и фара. Стоимость работ по замене или ремонту не считали.

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Из самых популярных у россиян машин дешевле всего отремонтировать Lada Granta: «аварийный набор» на нее стоит 26,4 тыс. рублей, дороже всего – капот (6,5 тыс. рублей). Ремонт Lada Vesta обойдется уже дороже (88,7 тыс. рублей). То есть восстановить Vesta будет стоить в три раза дороже, чем Granta.

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Восстановление популярных «китайцев» обойдется еще дороже. Так, «аварийный набор» на Haval Jolion выльется в 207,15 тыс. рублей (например, лобовое стекло на эту машину обойдется в 55,7 тыс. рублей). Дешевле – ремонт Chery Tiggo 7 Pro Max (196,7 тыс. рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (199,2 тыс. рублей).

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
14.06.2024
Фото:Depositphotos
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