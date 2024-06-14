Любимый хэтчбэк в обход санкций снова в России: полный привод и много «плюшек»

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Легендарный Volkswagen Golf с полным приводом продается в РФ за 3,8 млн рублей

На российский рынок вернулся легендарный и любимый россиянами немецкий хэтчбек Volkswagen Golf, автомобиль 2024 года выпуска в максимальной комплектации привезли в Краснодар по схеме параимпорта по цене 3,8 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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У Volkswagen Golf 2024 года богатое оснащение: адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и сидений, панорамный люк, система мониторинга мертвых зон, навигация с выводом на электронную панель приборов, память настроек сидений и трехзонный климат-контроль. Автомобиль оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с., он сочетается с 6-ступенчатой автоматической или механической коробкой передач, привод – полный.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте

Внешне новый Volkswagen Golf выглядит современным и динамичным, ему обновили дизайн фар и решетки радиатора, благодаря улучшенной аэродинамике топливо экономится, а уровень шума снижается. Комфортный салон отделан качественными материалами, у сидений есть несколько регулировок для удобства водителей и пассажиров. Мультимедийная система с большим сенсорным экраном поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

В помощь водителю есть полный набор систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и мониторинг слепых зон. Высокотехнологичная цифровая приборная панель, система помощи при парковке и распознавание дорожных знаков обеспечивают комфорт и безопасность при управлении автомобилем.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
14.06.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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