В Санкт-Петербурге пройдет третий этап гоночной серии REC

Российская серии гонок на выносливость возвращается на «Игора Драйв»

Уже третий этап зрелищной гоночной серии REC ожидает зрителей на трассе «Игора Драйв». Гонка пройдет 5 августа в рамках фестиваля музыки и скорости GARAGE FEST. На старт выйдут около 30 экипажей, включая команду G-Drive Racing во главе с одним из самых известных российских гонщиков – Романом Русиновым.

Роман выступит за рулем уникального спортпрототипа G-01. Всего же на асфальте питерского трека окажутся машины шести гоночных классов – CN Pro, CN, GT Pro, GT, GT light и GT Am.

Судите сами: за один день можно будет увидеть борьбу на Mercedes AMG GT3, BMW GT4, Chevrolet Corvette, Lamborghini Gallardo, Marussia GT, KTM X-BOW, Porsche Cayman… А также Mitsubishi Evo, Shortcut 527 и Lada Granta S1600! Но и это далеко не полный список!

Старт гонки – 5 августа в 15.00. Ждем всех! Гонка будет транслироваться в прямом эфире на каналах ТВ Старт и в группе РОСГОНКИ в VK.

Помимо спортивной части посетителей фестиваля GARAGE FEST ждет развлекательная программа, которую увенчает концерт Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Мари Краймбрери. Фестиваль пройдет 5-6 августа на территории автодрома «Игора Драйв». Билеты и программа – на www.rosgonki.ru.

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Фото: Russian Endurance Series