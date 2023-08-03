На Niva тоже вернули ABS

АВТОВАЗ начал испытания Niva с новой антиблокировочной системой

АВТОВАЗ выпустил партию внедорожников с антиблокировочной системой тормозов (ABS), которую не ставили на эти машины с весны прошлого года. Шесть опытных автомобилей с отечественными блоками ABS сейчас проходят испытания на полигоне предприятия.

Первой машиной, на которые пошли эти системы, стала Vesta, затем к ней присоединилась Granta – машины с ABS даже выделили в отдельную комплектацию.

Для полноприводного автомобиля, которым является Niva, требуются специальные настройки электроники для того, чтобы ABS работала корректно. Именно с этой целью необходимы дополнительные испытания и корректировки.

После этого Lada Niva Legend с ABS поступит в продажу. Ее цена пока не называется. Но можно предположить, что она будет выше, чем на машину без антиблокировочной системы.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: АиФ

Фото: АВТОВАЗ