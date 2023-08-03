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На Niva тоже вернули ABS

АВТОВАЗ начал испытания Niva с новой антиблокировочной системой

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АВТОВАЗ выпустил партию внедорожников с антиблокировочной системой тормозов (ABS), которую не ставили на эти машины с весны прошлого года. Шесть опытных автомобилей с отечественными блоками ABS сейчас проходят испытания на полигоне предприятия.

Первой машиной, на которые пошли эти системы, стала Vesta, затем к ней присоединилась Granta – машины с ABS даже выделили в отдельную комплектацию.

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Для полноприводного автомобиля, которым является Niva, требуются специальные настройки электроники для того, чтобы ABS работала корректно. Именно с этой целью необходимы дополнительные испытания и корректировки.

После этого Lada Niva Legend с ABS поступит в продажу. Ее цена пока не называется. Но можно предположить, что она будет выше, чем на машину без антиблокировочной системы.

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Источник: АиФ

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+15