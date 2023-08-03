АВТОВАЗ бесплатно раздал студентам запчасти Nissan

Максим Соколов: АВТОВАЗ передаст вузам невостребованные японские запчасти на 15 млн рублей

На прошедшем в Санкт-Петербурге совещании регионального отделения СоюзМаш президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что оставшиеся на бывшем заводе Nissan (переименован в «Лада Санкт-Петербург» в апреле) запчасти будут переданы в ряд местных профильных высших и средне-специальных учебных заведений, а также в центры дополнительного образования.

Пресс-релиз АВТОВАЗа сообщает, что речь идет о компонентах, «не востребованных на вторичном рынке». Вторичный рынок в данном контексте – это те новые запчасти, которые можно купить в магазинах запчастей.

В список попали: двигатели, коробки передач, раздаточные коробки, дифференциалы, рулевые колонки, фары и фонари, а также другие детали и узлы.

Указана и общая стоимость компонентов – 15 млн рублей. Сообщается, что передача компонентов в учебные заведения уже началась.

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Фото: АВТОВАЗ, Nissan