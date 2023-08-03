Для электросамокатов придумали техосмотр

Депутат предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева, где предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.

Этот вид индивидуальной мобильности за последние годы набрал особую популярность, при этом возросло количество аварий с электросамокатами и тяжесть последствий.

При том, что в городах количество электросамокатов достигает десятков тысяч, об их техническом состоянии знают лишь владельцы. Причиной ДТП могут стать неисправность фар, тормозного оборудования, систем питания, наличие значимых механических повреждений.

В связи с этим он предлагает ввести обязательный техосмотр электросамокатов (как прокатных, так и частных) с периодичностью проверки раз в шесть месяцев.

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Источник: RT