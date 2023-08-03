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Для электросамокатов придумали техосмотр

Депутат предложил ввести обязательный техосмотр электросамокатов

За вождение электросамокатов вдвоем или подшофе начнут штрафовать

Депутат Госдумы Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева, где предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов.

Этот вид индивидуальной мобильности за последние годы набрал особую популярность, при этом возросло количество аварий с электросамокатами и тяжесть последствий.

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При том, что в городах количество электросамокатов достигает десятков тысяч, об их техническом состоянии знают лишь владельцы. Причиной ДТП могут стать неисправность фар, тормозного оборудования, систем питания, наличие значимых механических повреждений.

В связи с этим он предлагает ввести обязательный техосмотр электросамокатов (как прокатных, так и частных) с периодичностью проверки раз в шесть месяцев.

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Источник: RT

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