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Штрафа не будет: водителям простят не вовремя оплаченную парковку

Суд разрешил не наказывать водителей за незначительное опоздание при оплате парковки

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Опоздание на пару минут при оплате парковки признали малозначительным нарушением. Второй кассационный суд общей юрисдикции указал, что водителя в этом случае можно не наказывать.

По правилам, оплатить парковку нужно в течение пяти минут после остановки. Но иногда из-за сбоев в сети или из-за низкой скорости интернета деньги перечисляются позже этого времени. Соответственно, автовладелец считается не оплатившим парковку, и ему выписывают 5 тыс. рублей штрафа (тариф в Москве).

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Суд вынес свое решение на основании рассмотрения конкретного дела и установил, что оплата парковки все же была произведена, но позже.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу», – сообщили в суде и призвали нижестоящие судебные инстанции придерживаться данного решения.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва», wayhomestudio/Freepik

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