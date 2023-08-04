Штрафа не будет: водителям простят не вовремя оплаченную парковку

Суд разрешил не наказывать водителей за незначительное опоздание при оплате парковки

Опоздание на пару минут при оплате парковки признали малозначительным нарушением. Второй кассационный суд общей юрисдикции указал, что водителя в этом случае можно не наказывать.

По правилам, оплатить парковку нужно в течение пяти минут после остановки. Но иногда из-за сбоев в сети или из-за низкой скорости интернета деньги перечисляются позже этого времени. Соответственно, автовладелец считается не оплатившим парковку, и ему выписывают 5 тыс. рублей штрафа (тариф в Москве).

Суд вынес свое решение на основании рассмотрения конкретного дела и установил, что оплата парковки все же была произведена, но позже.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу», – сообщили в суде и призвали нижестоящие судебные инстанции придерживаться данного решения.

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Источник: Российская газета

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва», wayhomestudio/Freepik