«Москвич» расширяет географию присутствия

Новые дилерские центры завода «Москвич» откроют еще в 16 городах России

Автозавод «Москвич» продолжает экспансию в российские регионы, расширяя свою дилерскую сеть. В ближайшее время к точкам продаж и обслуживания в 25 городах прибавится еще 16: в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Новороссийске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Ярославле.

«На данный момент 55 точек продаж и обслуживания работают в 25 городах России. 16 дилерских центров в новых городах в ближайшее время начнут подготовку своих площадок к открытию», – говорится в сообщении компании.

Между тем, с 1 августа цены на бензиновые и электрические Москвичи выросли более чем на 10%, и теперь самый дешевый вариант не купить дешевле 2 млн рублей.

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Источник: Москвич

Фото: АГН «Москва»