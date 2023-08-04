АВТОВАЗ пообещал обеспечить чиновников автомобилями

На АВТОВАЗе заявили, что располагают мощностями для обеспечения чиновников нужным объемом машин

Волжский автозавод имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах, заявили на предприятии.

Ранее президент России Владимир Путин обязал чиновников пересесть на российские машины, так как нужно стремиться к развитию отечественных брендов.

Кроме текущих моделей, через год АВТОВАЗ готов предложить чиновникам новую модель Lada Aura представительского класса.

Lada Aura длиннее Lada Vesta на 25 сантиметров, она получит двигатель объемом 1,8 литра, а ее салон отделают натуральными отечественными материалами.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Единственная отечественная новая реальная машина для чиновников (Aurus, конечно, прекрасно, но слишком накладно), которую можно запустить в производство уже к осени 2024 года, это Лада Аура. Ведь в базе своей это Веста, нужно заказать только несколько штампов для крыши, для задних дверей, еще кое-что по мелочи.

Но чтобы Ауру выпускать, чтобы она не была запредельно дорогой, чтобы ее делать на конвейере, а не по обходным технологиям, АВТОВАЗу нужно набрать определенный объем заказов, минимум 5 тыс. авто в год, а лучше 7,5 тысяч. Тогда производство становится уже рентабельным, и цены можно удержать в адекватных пределах.

Возникает вопрос - нужно ли нам для чиновников 7,5 тыс. авто в год? Не знаю, тут нужна градация, для какого чиновника какая машина. Хотя часть этого объема на себя могут взять и частные покупатели, а в каких-то простых комплектациях эту модель можно использовать и в такси.

Понимаю желание автозаводов получить госзаказы, и они будут за это бороться. Потому что получить гарантированный заказ на несколько тысяч автомобилей даже для АВТОВАЗа неплохая «прибавка».

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС