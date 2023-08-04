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В России вернулись к вопросам льготных автокредитов

Мишустин поручил проработать предложения по развитию льготного автокредитования

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сразу трем ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину – до 1 октября проработать предложения по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования населения.

Также министерствам поручено оценить возможность распространения требований к локализации производства автомобилей, которые арендуют для государственных и муниципальных нужд.

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Ранее стало известно, что россияне взяли автокредитов на 500 млрд рублей. В топе по объемам автозаймов Москва (44,9 млрд рублей), Московская область (35,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (30,6 млрд), Татарстан (22,9 млрд) и Краснодарский край (22,9 млрд).

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Источник: Сайт правительства России

Фото: Depositphotos

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