В России вернулись к вопросам льготных автокредитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сразу трем ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину – до 1 октября проработать предложения по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования населения.
Также министерствам поручено оценить возможность распространения требований к локализации производства автомобилей, которые арендуют для государственных и муниципальных нужд.
Ранее стало известно, что россияне взяли автокредитов на 500 млрд рублей. В топе по объемам автозаймов Москва (44,9 млрд рублей), Московская область (35,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (30,6 млрд), Татарстан (22,9 млрд) и Краснодарский край (22,9 млрд).
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Источник: Сайт правительства России
Фото: Depositphotos
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