В России вернулись к вопросам льготных автокредитов

Мишустин поручил проработать предложения по развитию льготного автокредитования

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сразу трем ведомствам – Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину – до 1 октября проработать предложения по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования населения.

Также министерствам поручено оценить возможность распространения требований к локализации производства автомобилей, которые арендуют для государственных и муниципальных нужд.

Ранее стало известно, что россияне взяли автокредитов на 500 млрд рублей. В топе по объемам автозаймов Москва (44,9 млрд рублей), Московская область (35,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (30,6 млрд), Татарстан (22,9 млрд) и Краснодарский край (22,9 млрд).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Сайт правительства России

Фото: Depositphotos