Максим Кадаков: на какие авто пересядут чиновники?

Главный редактор «За рулем» рассказал, какие российские автомобили могут поступить на госслужбу

В бесконечной истории с пересаживанием чиновников на отечественные авто вновь случился решительный поворот. Об исходящей сверху инициативе высказался главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Редактор старейшего автомобильного издания отметил, что есть сразу несколько вопросов.

Во-первых, чиновники в России бывают очень разного уровня, и если одним подойдет удлиненная Веста (она же Lada Aura), то руководителям среднего уровня нужно что-то серьезнее. А на Аурусы всех не пересадишь…

Во-вторых, что считать российскими автомобилями? Если это машины с российским VIN-номером, то выбор довольно широк:

Lada, включая новый X-Cross 5

Aurus

УАЗ

газовские Соболи и ГАЗели

Haval тульской сборки

все автомобили «Автотора» – Kaiyi, BAIC и другие

Evolute

Москвич

Если же мы говорим о машинах с глубокой степенью локализации, как того требуют правила госзакупок, то круг резко сужается – появляется та самая неопределенность, на чем же ездить, скажем, главам регионов:

все Лады из Тольятти

УАЗ

ГАЗ

Haval (некоторые модели, например, Jolion)

Aurus

Потенциальная Lada Aura? При желании ее можно запустить в производство в течение года (примерно), если отсчитывать с сегодняшнего дня, – нужно лишь заказать несколько штампов. Но чтобы Аура не оказалась очень дорогой, требуется объем – как минимум 5000 машин в год. Лучше – 7000-7500 машин в год. Слишком много для чиновников, и придется прорабатывать варианты поставок другим заказчикам – например, в таксопарки…

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»

— Наконец, последний вопрос, который я задал бы президенту: закупать или ездить? У многих чиновников есть свои, собственные автомобили – и это не Весты. Если им выдать служебные Весты, то их будут гонять по хозяйственным делам. А сам чиновник просто пересядет на свой личный автомобиль – просто потому, что он комфортнее. Имеет право – почему нет?

И это ключевой вопрос: мы хотим закупать российские автомобили для чиновников из экономии или мы хотим, чтобы чиновники ЕЗДИЛИ на российских автомобилях? Если второе, то должен быть некий формуляр, норма, требование: в рабочее время чиновник районной (областной и т.д.) администрации может перемещаться только на служебном (читай: российском) автомобиле. За нарушение – выговор и всяческое порицание.

Вот тогда чиновники действительно будут ЕЗДИТЬ на наших машинах, а не держать их на служебных парковках.

Еще раз: президент абсолютно прав. Нужны лишь более тонкие настройки.

Много лет назад президент проехал по трассе Хабаровск-Чита на желтой Калине. Невеликий эпизод. А народ помнит до сих пор.

Если глава областной администрации будет ездить не на Ленд Крузере, а на Весте, люди это оценят. И каждый захочет быть, как губернатор, – захочет заработать на новую Весту вместо старой «шестерки» Жигулей.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: АГН «Москва», Depositphotos, «За рулем»