В Россию привезли аналог Kia Rio: за сколько можно купить

Дилеры начали продажи бюджетных китайских седанов Kia Pegas

Покупателям в России стали доступны новые седаны Kia Pegas китайской сборки. Они построены на той же платформе K2, что и популярные в России Kia Rio, но по оснащению заметно проигрывают.

К примеру, седаны, собиравшиеся под Санкт-Петербургом, были с надежным шестиступенчатым «автоматом» и 1,6-литровым двигателем мощность 123 л. с. Китайский аналог предлагают с 1,4-литровым мотором мощностью 95 л. с., агрегатированным с 4-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механикой.

По габаритам Kia Pegas также уступает Rio: длина кузова у «китайца» 4300 мм, ширина — 1700 мм, а высота — 1460 мм. при колесной базе 2570 мм.

При этом Pegas имеет вполне приемлемое оснащение, в том числе ABS, ESC, четыре подушки безопасности, кондиционер, мультимедийную установку, парктроник с камерой заднего вида, люк в крыше и прочие опции.

Купить этот автомобиль в России можно по цене от 1,782 млн рублей. В Китае, к слову, его продают за 877–929 тыс. рублей по актуальному курсу.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: АиФ

Фото: autohome.com.cn, dongchedi.com