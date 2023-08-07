Бульдог с носорогом: продается очень странный советский внедорожник

В Армавире выставили на продажу дикую смесь ГАЗ-69 и Нивы

В городе Армавир на продажу выставлен внедорожник ГАЗ-69 – именно эта машина угадывается в фотографиях при беглом взгляде. Но при более детальном рассмотрении вы начинаете подозревать, что что-то тут не так. И действительно: двери, задняя часть боковин кузова, крышка багажника и... салон вместе с сиденьями – от ВАЗ-2121 Нива!

Если вы сейчас произносите слово «зачем», мы вас прекрасно понимаем. Но логичное объяснение у этого явления вполне может быть. В пригородах и деревнях существует такой народный способ кастомайзинга: берутся две старых машины (вторая, как правило, уже пребывает в состоянии частично разрозненных запчастей, лежащих на заднем дворе) и из них собирается одна.

Мы вспоминали о таком подходе, когда рассказывали о самодельных тракторах, которых в глубинке очень много. Почему бы не собрать подобным образом и джип?

Кузовные работы, при всей аляповатости общей концепции, выполнены вполне добротно. «ГАЗ-Нива» щеголяет свежей окраской. По двигателю и ходовой он, судя по описанию остался «газоном».

Владелец сообщает, что изменения не зарегистрированы, «сам ставил на учет – понятно, не бесплатно». Рассматривается торг, обмен или чистая продажа за 300 тысяч рублей…

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: Auto.ru