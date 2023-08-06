Белорусы готовят к выпуску дизель V12 — вот что о нем известно

На Минском моторном заводе завершается разработка дизельного мотора V12

Новое семейство больших дизельных моторов готовится к серийному выпуску на Минском моторном заводе. 23 июля предприятию исполнилось 60 лет, и к этой дате приурочили первый запуск одного из двигателей этого семейства – дизеля V12. Запуск производился на новом стенде, разработанном специально для испытания этих движков.

Впрочем, о характеристиках моторов белорусы пока говорят довольно скупо. О топовом 16-цилиндровом дизеле MMZ-V16 известно лишь, что «конструкция базовых компонентов позволяет снимать мощность порядка 3600 Квт», то есть около 4900 л.с.

MMZ-V16

Такая мощность найдет применение в самых тяжелых БЕЛАЗах, тепловозах, дизель-генераторных установках. А вот параметры «младшего» пока не раскрываются вовсе. Оно и понятно: если только что состоялся первый запуск (пусть и торжественный), то впереди большой объем испытаний. Сейчас ориентир такой: новый V12 от ММЗ должен пойти на карьерные самосвалы грузоподъемностью от 110 до 180 тонн.

MMZ-V12

Таким образом, Минский моторный завод старается перехватить инициативу у китайских компаний, начавших активно поставлять свои моторы на БЕЛАЗ. Правда, пока они «обживают» более легкие модели.

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Источник: 1prof.by, Тракторист-Моторист

Фото: 1prof.by