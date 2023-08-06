Названы сроки начала производства модели Lada Aura

Удлиненная Lada Aura будет запущена в производство в 2024 году

Как уже рассказывал «За рулем» ранее, на АВТОВАЗе выразили готовность дать российским чиновникам новые представительские автомобили. На предприятии заявили, что располагают производственными мощностями, способными обеспечить нужный объем госзакупок. Разумеется, речь идет о перспективной Lada Aura, фактически удлиненной люкс-версии Lada Vesta NG.

Дополнительный свет на перспективы производства такой машины на АВТОВАЗе пролил руководитель пресс-службы автогиганта Сергей Ильинский.

Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 года АВТОВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе», — заявил Ильинский.

В июне, еще до начала очередного витка истории с пересаживанием чиновников, предсерийный экземпляр Lada Aura экспонировался на Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, Аура — это Веста NG, но с удлиненной на 25 см колесной базой. По техническим компонентам – полное повторение исходной модели.

Салон отделан натуральными отечественными материалами, но сборка его на показанном автомобиле была выполнена по обходным технологиям – в серии, конечно, будет по-другому... Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что для рентабельного производства необходим объем в 7,5 тысяч авто в год, а цена будет находится в коридоре 2,5-3,0 млн рублей.

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Источник: news.ru

Фото: «За рулем»