Россияне бросились скупать бэушки

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Рост ставок утилизационного сбора, запрет поставок авто из Японии, а также ситуация на рынке валют стали причиной ажиотажного спроса россиян на подержанные автомобили. За прошедший месяц продажи б/у машин в дилерских центрах возросли на 7-10%, а на маркетплейсах – на 15%.

По мнению директора по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» Владимира Желобова, одной из категорий покупателей стали те, кто ранее приобрел доллары/евро по низкому курсу, а с его ростом решили обменять их обратно на рубли и потратить на крупные покупки.

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Эксперты считают ситуацию с ажиотажным спросом на подержанные автомобили нетипичной для середины лета – обычно в это время, наоборот, отмечается спад интереса к дорогим покупкам.

В то же время они отмечают, что объем предложений б/у автомобилей в июле остался на уровне июня. Существенного скачка цен тоже пока не наблюдается, но эксперты не исключили, что в ближайшее время это обязательно произойдет.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

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