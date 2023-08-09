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России грозят новые проблемы с топливом

«Ъ»: Белорусские производители могут отказаться от продажи бензина на внутреннем рынке России

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Двукратно снижение бюджетных выплат по демпферу может стать причиной отказа Белоруссии поставлять в Россию бензин и дизельное топливо. Для белорусских производителей продажи в этом случае становятся невыгодными.

Трейдер «Промсырьеимпорт» торговал на Санкт-Петербургской бирже бензином и дизтопливом с 2022 года. Это дало возможность и российский рынок насытить, и поддержать Минск, который лишился возможности поставлять топливо на экспорт в Европу. Из российского бюджета только за прошлый год белорусской компании было выплачено 1 млрд рублей.

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Белорусское дизтопливо в общем объеме биржевых торгов составляло порядка 14%, а бензины – до 4%. Эксперты отмечают, что прекращение поставок приведет к дальнейшему росту цен на топливо и его дефициту на российском рынке.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Depositphotos

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