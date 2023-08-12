Эта бабушка нетрадиционно отпраздновала свои 96 лет
Пенсионерка решила вспомнить о двух увлечениях молодости – плавании и катании на байке
Автор видео из Мичигана (США) пишет, что их бабушке Бетти исполнилось 96 лет, и она в этот день должна была поплавать (впервые за 10 лет) и прокатиться на мотоцикле.
В итоге для нее выдался прекрасный денек – все задуманное исполнилось. Правда, потом она не вспомнила, что плавала, но прекрасно помнила, как каталась на мотоцикле.
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Пользователи оставили взволнованные комментарии под этим видео. «Молюсь, чтобы я дожила до ее возраста и все еще наслаждалась жизнью», – написала @shordae. «Иди, бабушка, продолжай жить этой жизнью», – пожелала ей @EmilyRoseMcmullen24.
Фото: freepik.com
Видео: YouTube
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