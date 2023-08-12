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Мужчине не понравилось «дуть в трубочку». Он напал на полицию с огромным ножом (видео)

В Омской области задержали пьяного водителя, угрожавшего полицейским ножом

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Сотрудники Госавтоинспекции города Тара в Омской области остановили иномарку, водитель которой обнаруживал признаки опьянения. С предложением пройти проверку алкотестером мужчина согласился, и она показала, что он действительно пьян. К тому же инспекторы установили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишен прав.

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Очевидно, складывающиеся обстоятельства расстроили водителя иномарки. Пока полицейские составляли протоколы, он сходил в свою машину и вернулся с огромным ножом. Помахивая им, он начал приближаться к слугам закона и на требования остановиться не реагировал.

В итоге один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали. В отношении пьяного мастера боя на ножах составлены протоколы по трем статьям КоАП, а также возбуждены уголовные дела по статьям 264.1 и 318 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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