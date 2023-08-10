Поездки в метро можно будет оплатить новым способом

Дептранс Москвы: в столичном метро протестируют оплату цифровым рублем

Новую разновидность российской валюты – цифровой рубль – опробуют в столичном метрополитене. На первом этапе участие в тестировании примут сотрудники столичной подземки.

Проект реализуется совместно с Центробанком и ВТБ, сообщает Дептранс Москвы. По его итогам будет принято решение об использовании цифрового рубля при оплате проезда и на других видах общественного транспорта.

«‎Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт “Тройка” и карт‎ с балансом билета “Кошелек”», – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

ЦБ начнет пилотирование технологии цифрового рубля с 15 августа. Будет протестировано открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, простые автоплатежи, переводы между гражданами, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.

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Источник и фото: Telegram Дептранса Москвы