Поездки в метро можно будет оплатить новым способом
Дептранс Москвы: в столичном метро протестируют оплату цифровым рублем
Новую разновидность российской валюты – цифровой рубль – опробуют в столичном метрополитене. На первом этапе участие в тестировании примут сотрудники столичной подземки.
Проект реализуется совместно с Центробанком и ВТБ, сообщает Дептранс Москвы. По его итогам будет принято решение об использовании цифрового рубля при оплате проезда и на других видах общественного транспорта.
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«Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт “Тройка” и карт с балансом билета “Кошелек”», – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ЦБ начнет пилотирование технологии цифрового рубля с 15 августа. Будет протестировано открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, простые автоплатежи, переводы между гражданами, а также оплата покупок и услуг по QR-коду.
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Источник и фото: Telegram Дептранса Москвы
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