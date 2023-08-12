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Едете в дождь? Не совершайте этих ошибок

3 важных совета при поездках в ненастную погоду

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Ехать по мокрой дороге так же, как по сухой, нельзя, отмечает эксперт «За рулем» Илья Пименов. Лучше вообще переждать, но порой непогода застает нас врасплох. Вот несколько советов, как безопаснее ездить в дождь.

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1. Не суетитесь

Нервно «размахивать» рулем, часто менять скорость движения, ряд точно не следует, а в дождь – тем более. Коэффициент сцепления шин с сухим асфальтом равен 0,7 ÷ 0,8, с влажным — 0,5 ÷ 0,6. Из-за этого автомобиль выполняет ваши команды с запаздыванием – к этому нужно быть готовым.

2. Не ныряйте в лужу

Порой на улицах образуются не просто лужи, а микроозерца. Не стоит заезжать в лужу, ведь ее глубины вы не знаете. В городе есть риск попасть колесом в открытый ливневый колодец, за городом – встретить в глубине «предмет», вплоть до бетонного блока. Остановитесь перед лужей и посмотрите, как ее проезжают грузовики.

3. Не съезжайте на обочину

По возможности не съезжайте для остановок на грунтовые обочины, лучше выбрать площадку у заправки, асфальтированную площадку либо обочину с твердым покрытием.

На раскисшей обочине можно поскользнуться и съехать в кювет. С такой обочины будет труднее стартовать, чтобы снова встроиться в поток. Кроме того, стоящий на обочине автомобиль – не просто помеха на дороге, в дождь это еще и малозаметная помеха. Если другого выхода нет – включите аварийку и, как представится возможность, поскорее уезжайте.

Это далеко не все советы, подробнее автор рассказал об оптимальном поведении водителя в материале «Как ездить в дождь — 7 правил».

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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