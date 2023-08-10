Депутаты Питера нацелились на седан АВТОВАЗа D-класса

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга пересядут на отечественные седаны, которые с 2024 года начнут производить в городе

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале поделился этой новостью.

«В Сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Могу сказать, что я эту позицию разделяю», – написал он.

Никаких препятствий для обновления автопарка он не видит, автопром в стране развивается, наши машины соответствуют всем современным требованиям.

Он отметил, что в следующем году на петербургском заводе должно стартовать производство седанов, на которые и собираются пересесть питерские депутаты.

Вероятно, речь идет о продукции завода Lada в Санкт-Петербурге (бывший Nissan). Сейчас там выпускают только одну модель - кроссовер Lada Х-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77), но в перспективе обещают еще две новинки, включая седан класса D.

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Источник: Телеграм/Спикер Бельский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC