Какие авто нужны для чиновников – мнение депутата

Депутат Госдумы Спиридонов рассказал, на какие отечественные автомобили могут пересадить чиновников

Тему автомобилей для чиновников поднял президент РФ Владимир Путин, к которому обращаются представители различных ведомств с просьбами разрешить им и дальше закупать автомобили иностранного производства.

Президент отметил, что это исключено: все представители власти должны ездить на отечественных машинах. Возможно, выглядеть это будет поскромнее, но зато послужит развитию нашего автопрома.

На какие автомобили, по его мнению, могут пересадить чиновников, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Конечно, всех поголовно не пересадят на Aurus – машины премиального класса будут использовать только для высшего руководства.

Основная часть парка будет состоять из Lada, считает депутат. Возможно также и возвращение легендарной Волги, как представительского автомобиля. Правда, он не стал уточнять, речь о возрождении старого автомобиля или о новом китайском отечественной сборки под знакомым брендом.

Что касается автомобилей для чиновников, то поскольку отечественный автором переживает непростые времена, поддержка при помощи госзаказа ему очень поможет.

При этом надо понимать, что пробеги у большей части служебных автомобилей высокие и недостаточно просто продать автомобиль, придется следить за качеством сборки, надежностью комплектующих и обслуживать технику.

Замена автомобилей будет происходить плавно, по мере устаревания действующего автопарка, отметил Спиридонов.

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Источник: «Российская газета»

Фото: АВТОВАЗ