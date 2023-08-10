Прикинули, насколько подорожают несанкционные авто из Японии

Цены на авто из Японии, которые не попадают под новые санкции, вырастут в 1,5-2 раза

Специалист с двадцатилетним стажем в области импорта автомобилей из Японии Александр Колевинский сделал предположение о значительном повышении цен на так называемые «проходные автомобили» возрастом от трех до пяти лет. То есть те, на которые не распространяются новые японские санкции. Согласно его прогнозу, цены на такие автомобили в России могут вырасти в полтора-два раза.

На текущий момент «проходной» возраст авто для растаможивания в России – от трех до пяти лет. Для них средняя ставка таможенной пошлины – 2,2-2,5 евро за куб. см двигателя.

А для машин старше пяти лет (крайний порог – это 2008 г.в.) пошлина – 5 евро за куб. см.

Он считает, что цены на «проходные» машины (от трех до пяти лет) вырастут в 1,5 – 2 раза и появится спрос на более старые модели. На них выше пошлина, но и цена в Японии на них заметно падает.

Например, Honda Vezel 2019 года на аукционе стоит около 14 тыс. долларов, а 2014 года – около 7 тыс. долларов. Даже с более высокой таможенной пошлиной она все равно будет дешевле на 4,2 тыс., чем та, что поновее. Японцы следят за своими авто, вовремя их обслуживают, и поэтому машина 2014 года выпуска совсем не развалюха.

В целом он считает, что сначала рынок определится с моделями, которые можно возить, и спрос на них вырастет. Так или иначе, рынок все равно заполнится, просто ассортимент машин немного изменится, резюмирует эксперт.

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Источник: Прайм

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС