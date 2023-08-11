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Бывший конструктор Marussia создаст новый российский суперкар

Игорь Ермилин: Мы можем создать спортивную машину, превосходящую Marussia

Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Глава оргкомитета гоночной серии REC и главный конструктор отечественного спорткара Marussia Игорь Ермилин заявил о готовности создать новый отечественный спортивный автомобиль. Проект родился из участия команды студентов Московского Политеха в гонках REC на автомобиле Marussia GT – восстановленном экземпляре некогда почившего проекта.

Опыт участия в соревнованиях оказался удачным, и теперь Ермилин совместно с Московским Политехом готов создавать новую технику. Пока обозначается лишь участие в гонках, однако появление «гражданской» версии машины более чем вероятно.

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В своем свежем интервью Игорь Ермилин никак не упоминает проект Rossa. Однако ранее в СМИ просачивалась информация о том, что именно такое имя решено дать новому детищу Ермилина, а позднее марку зарегистрировал на себя давний соратник и компаньон Ермилина, автогонщик Роман Русинов.

В июне 2023-го он же оформил патент на облик спорткара Rossa (характерно, что исполнений планируется два – условно «гоночное» и «дорожное»), а спустя буквально месяц прототип с очень похожей внешностью сфотографировали (эти снимки мы приводим в публикации) у корпуса МАМИ.

По словам Ермилина, новая машина будет иметь абсолютно оригинальные шасси и кузов, отвечающие последнему слову техники. Одним из серьезных вопросов является силовой агрегат. Среди рассматриваемых вариантов: V8 от Aurus или самостоятельная конструкция на базе мотора Формулы-1.

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Источник: Коммерсант

Фото: RCI News, ФИПС

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