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Первые изображения нового российского спорткара Rossa

Центральномоторная компоновка, агрессивная внешность с широким плавником… Возможно, будет версия для дорог общего пользования!

18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

Российский автогонщик Роман Русинов запатентовал облик нового российского спорткара – источник обнаружил соответствующий документ в базе данных ФИПС. Судя по изображениям из патента, компания Русинова проектирует машину с центральномоторной компоновкой, характерной для многих спортивных машин и большинства суперкаров.

Обращает на себя внимание широкий аэродинамический плавник позади кокпита, похожий элемент есть на многих гоночных машинах последних лет. Заметим также, что машина запатентована в двух вариантах: с задним антикрылом и без него. Возможно, таким образом будут различаться гоночная версия и «гражданский» вариант для дорог общего пользования.

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Около двух недель назад тот же источник выяснил, что Русинов подал заявку на регистрацию логотипа компании Rossa. Сам бренд с таким названием спортсмен зарегистрировал еще в конце 2022 года. Под торговой маркой Rossa можно будет выпускать запчасти, спецодежду и автомобили.

Интересно, что в данный момент существует еще один проект спорткара под названием Rossa – такую машину разрабатывает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин...

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Фото: ФИПС

Marussia, родстер Крым, теперь Rossa... Как думаете, России нужен свой спорткар?

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За РулемИннокентий Кишкурно
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