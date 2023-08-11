Как найти управу на «забивальщиков» мест во дворах

Юрист рассказала о мерах воздействия на автомобилистов, захватывающих парковки у дома

На какие только ухищрения не идут автомобилисты, чтобы «застолбить» за собой парковочное место во дворе. Повесить цепи и парковочные замки, поставить бутыли с водой, сложить старые покрышки – вот лишь небольшой перечень того, как некоторые пытаются гарантировать парковку для своего автомобиля.

Но все это – не что иное, как самозахват земли. И это незаконно, так как земля рядом с домом либо муниципальная, либо общедомовая, что редкость, потому что обычно это лишь линия газона у дома. В первом случае парковаться можно везде – кто где успел, там и встал (если, конечно, это не газон, сад или клумба).

Мнение эксперта

Тина Васкевич, юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР:

– Если земля в общедомовой собственности, то собственники вправе провести собрание и определить порядок ее пользования. К примеру, «распределить» места на парковке, разрисовать на асфальте и даже номера присвоить и закрепить. Но это «распределение» действует до очередного собрания.

Если никаких таких решений нет, а кто-то из жителей дома регулярно «столбит» себе место незаконным способом, то решение проблемы должно быть точечным. Например, поставить туда свою машину, а при несогласии «хозяина места» – узнать, на каком основании он считается собственником.

Глобально к решению вопроса захвата парковки можно подойти, направив соответствующий запрос в ТСЖ и администрацию района.

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Фото: Дзен