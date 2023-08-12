Неправильно припаркованный автомобиль стал жертвой поджигателя (видео)
В Екатеринбурге мужчина сжег чужую Lada Vesta и заснял это на видео
Пять лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за ненависть к неправильно припаркованному автомобилю. Мужчине не понравилось, что Lada Vesta стоит на тротуаре, и он решил проучить нарушителя.
Он облил ненавистный автомобиль горючей жидкостью и поджег. Огонь охватил часть машины. Ущерб хозяин Весты оценил в 200 тыс. рублей.
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При этом поджигатель попросил своего знакомого снять все происходящее на видео. Тот согласился, думая, что снимает пранк и ничего криминального в этом нет.
Теперь злоумышленником занимаются правоохранительные органы.
Источник: УМВД по городу Екатеринбургу
Фото: скриншот видео YouTube
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