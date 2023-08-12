Неправильно припаркованный автомобиль стал жертвой поджигателя (видео)

В Екатеринбурге мужчина сжег чужую Lada Vesta и заснял это на видео

Пять лет лишения свободы грозит жителю Екатеринбурга за ненависть к неправильно припаркованному автомобилю. Мужчине не понравилось, что Lada Vesta стоит на тротуаре, и он решил проучить нарушителя.

Он облил ненавистный автомобиль горючей жидкостью и поджег. Огонь охватил часть машины. Ущерб хозяин Весты оценил в 200 тыс. рублей.

При этом поджигатель попросил своего знакомого снять все происходящее на видео. Тот согласился, думая, что снимает пранк и ничего криминального в этом нет.

Теперь злоумышленником занимаются правоохранительные органы.

Источник: УМВД по городу Екатеринбургу

Фото: скриншот видео YouTube