Жителей новых регионов призвали активнее решать вопросы с ГИБДД через портал госуслуг

В новых регионах можно получить госуслуги по линии ГИБДД через единый портал

Жители новых регионов России могут получить госуслуги, оказываемые по линии Госавтоинспекции, через Единый портал государственных услуг.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, могут:

подать заявление на регистрацию автомототранспортных средств;

записаться на прием квалификационных экзаменов;

записаться на выдачу водительского удостоверения.

И при этом выбрать удобные для себя дату и время посещения. А потом прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу, существенно сэкономив время.

Россияне уже несколько лет успешно пользуются этой услугой, МВД призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее включаться в новый для них формат получения госуслуг через интернет.

При этом остается возможность обратиться за госуслугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Источник: ГИБДД