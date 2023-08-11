Жителей новых регионов призвали активнее решать вопросы с ГИБДД через портал госуслуг
Жители новых регионов России могут получить госуслуги, оказываемые по линии Госавтоинспекции, через Единый портал государственных услуг.
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, могут:
- подать заявление на регистрацию автомототранспортных средств;
- записаться на прием квалификационных экзаменов;
- записаться на выдачу водительского удостоверения.
И при этом выбрать удобные для себя дату и время посещения. А потом прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу, существенно сэкономив время.
Россияне уже несколько лет успешно пользуются этой услугой, МВД призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее включаться в новый для них формат получения госуслуг через интернет.
При этом остается возможность обратиться за госуслугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Источник: ГИБДД
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