#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Осенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделейОсенью Exeed начнет продажи в России еще двух моделей
Exeed в 2023 году представит на российском...
«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом«Автотор» будет выпускать собственные автомобили под новым брендом
Новый автомобиль «Автотора» - испытания уже...
АВТОВАЗ не исключил подорожание LadaАВТОВАЗ не исключил подорожание Lada
Цены на дорогие версии Lada могут повыситься,...

Жителей новых регионов призвали активнее решать вопросы с ГИБДД через портал госуслуг

В новых регионах можно получить госуслуги по линии ГИБДД через единый портал

Цифровой код вместо бумажки: в ГИБДД готовы принимать электронные документы

Жители новых регионов России могут получить госуслуги, оказываемые по линии Госавтоинспекции, через Единый портал государственных услуг.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на Едином портале государственных услуг, могут:

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
  • подать заявление на регистрацию автомототранспортных средств;
  • записаться на прием квалификационных экзаменов;
  • записаться на выдачу водительского удостоверения.

И при этом выбрать удобные для себя дату и время посещения. А потом прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу, существенно сэкономив время.

Россияне уже несколько лет успешно пользуются этой услугой, МВД призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее включаться в новый для них формат получения госуслуг через интернет.

При этом остается возможность обратиться за госуслугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ГИБДД

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0