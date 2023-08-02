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Получил права в недружественной стране – могу ездить в России?

Ситуацию по просьбе читателя «За рулем» комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Как ГИБДД относится к правам, выданным в «недружественных» странах? Я их получил во Франции. Нужен ли перевод?

Еременко Алексей, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Только вернул права после лишения, а тут срок замены подошел... — снова на медкомиссию?

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых – на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Поскольку и Франция, и Россия являются участниками Конвенции о дорожном движении 1968 года, то перевод документа не требуется.

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В России с апреля 2024 года изменится система обмена водительских прав

При этом водительское удостоверение признается действительными для управления транспортными средствами на территории России по достижении владельцем возраста, предусмотренного данным Федеральным законом для соответствующих категорий и подкатегорий транспортных средств.

  • С целью обеспечения явки гражданина по повестке военкомата может использоваться такая мера, как временное ограничение права на управление транспортными средствами.

Фото: Depositphotos и «За рулем»


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