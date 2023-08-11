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У бывших владельцев Lada, Hyundai и Volkswagen есть общее

Автовладельцы рассказали, с каких машин пересаживаются на «китайцев»

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Все чаще после владения некитайскими машинами пользователи покупали китайские. С каких авто люди чаще всего пересаживаются на авто из Поднебесной, изучили эксперты Гаража Авто.ру.

Так, 19% пользователей сменили Ладу на Chery, Omoda, Exeed, Haval, Geely, Lifan, Great Wall, BYD, FAW, Brilliance, JAC Motors, GAC, DongFeng или Zotye.

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Причем есть здесь и свои предпочтения. Вместо «семерки» (Lada 2107) покупают Lifan Solano, вместо Lada Vesta — Chery Tiggo 7 Pro, вместо «десятки» – Chery Amulet, вместо Lada Priora — Chery Tiggo.

9% бывших владельцев Kia сменили свой автомобиль на китайский. Чаще всего это Kia Rio, вместо которого приобретают Chery Tiggo 7 Pro, Omoda C5, Haval Jolion и F7, Geely Atlas и Coolray.

Бывшие владельцы машин Hyundai (8%), а чаще всего это обладатели модели Solaris, пересаживаются на Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Atlas Pro, Haval Jolion и H6.

И на четвертом месте — те, кто в прошлом ездил на Volkswagen (6%).

Так, вместо Polo чаще всего покупают Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas, Atlas Pro и Coolray, Haval Jolion.

85% автовладельцев произведенной заменой оказались довольны. Среди плюсов китайских авто они назвали:

  • стоимость (62%)
  • внешний вид и дизайн (55%)
  • стоимость обслуживания и доступность запчастей (47%).
  • уровень комплектации и оснащения автомобилей (45%)
  • экономный расход топлива (33%)
  • обустройство салона (30%)
  • качество двигателя (26%).

Минусы тоже есть: недостаточная шумоизоляция, прочность и качество лакокрасочного покрытия и невысокий уровень безопасности.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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