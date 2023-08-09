На смену Toyota Camry пришел «китаец». Цена известна

Моторинвест начал продажи большого седана Dongfeng Aeolus Shine Max

Российская компания «Моторинвест» (владеет брендом Evolute) начала продажи нового китайского переднеприводного седана Dongfeng Aeolus Shine Max.

Модель предлагают пока в единственной комплектации Luxury за 2 990 000 рублей.

Габариты автомобиля (длина, ширина, высота, мм): 4797x1870x1475. Колесная база — 2770 мм, клиренс – 150 мм. Для сравнения, габариты Toyota Camry, мм: 4885x1840x1455.

Китайский седан оснащен турбомотором 1.5, мощностью 190 л.с., и 7-ступенчатым «роботом».

Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,2 литра.

У автомобиля полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, система кругового обзора, обогрев передних сидений и вентиляция сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, парктроники и т.д.

В салоне установлен 10,25-дюймовый центральный экран с сенсорным управлением, есть передние и задние разъемы USB и беспроводная зарядка для смартфона.

В ближайшие месяцы модельная линейка бренда должна увеличиться до пяти моделей – включая кроссоверы и пикап.

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Источник: Моторинвест

Фото: https://t.me/maximkadakov