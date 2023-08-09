На смену Toyota Camry пришел «китаец». Цена известна
Российская компания «Моторинвест» (владеет брендом Evolute) начала продажи нового китайского переднеприводного седана Dongfeng Aeolus Shine Max.
Модель предлагают пока в единственной комплектации Luxury за 2 990 000 рублей.
Габариты автомобиля (длина, ширина, высота, мм): 4797x1870x1475. Колесная база — 2770 мм, клиренс – 150 мм. Для сравнения, габариты Toyota Camry, мм: 4885x1840x1455.
Китайский седан оснащен турбомотором 1.5, мощностью 190 л.с., и 7-ступенчатым «роботом».
Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,2 литра.
У автомобиля полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, система кругового обзора, обогрев передних сидений и вентиляция сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, парктроники и т.д.
В салоне установлен 10,25-дюймовый центральный экран с сенсорным управлением, есть передние и задние разъемы USB и беспроводная зарядка для смартфона.
В ближайшие месяцы модельная линейка бренда должна увеличиться до пяти моделей – включая кроссоверы и пикап.
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Источник: Моторинвест
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