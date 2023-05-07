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Новая Toyota Camry: первые «живые» фото

Премьера автомобиля ожидается в конце года.

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Toyota вывела на тесты новый седан Camry. Перспективную машину засняли в США, штат Мичиган.

Несмотря на плотный камуфляж, видно, что пропорции машины схожи с предыдущим поколением, которое выпускается с 2017 года, но есть отличия в более мелких деталях. Например, капот очерчен резче и более выраженно, а крышка багажника, напротив, стала более покатой.

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В части платформы революции не ожидается. Предположительно, новая машина будет использовать модернизированную версию нынешней архитектуры TNGA-K. Кроме Camry она также применяется на модели Crown.

За Рулем

Дебют новинки ожидается в конце 2023 года.

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Источник: Carscoops

Фото: Carscoops

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Toyota Camry (7)

За РулемАдминистратор
Toyota Camry  2012/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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