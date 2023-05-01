Из Toyota Hilux сделали шестиколесного монстра

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За РулемHyundai научился ездить боком и разворачиваться на месте (ВИДЕО)

Британская компания Prospeed сделала необычную пожарную машину на базе пикапа Toyota Hilux. Основное ее предназначение – тушить электромобили на подземных и многоэтажных стоянках.

Под такие задачи нужно увеличивать грузоподъемность и, соответственно, размеры, но, так как в таких местах тесно, было жесткое ограничение по высоте и ширине, поэтому машине добавили третью ось. В итоге пикап может брать на борт 3000 кг, а полная масса возросла до 5600 кг.

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Машина способна подавать воду под давлением до 300 бар, что значительно выше средних показателей. Создатели говорят, что такая струя может пробить корпус аккумуляторной ячейки и не дать пламени распространиться, а расчетный расход воды на тушение одно автомобиля составляет 240 литров.

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Источник: Carscoops

Фото: Toyota, Prospeed

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За РулемПшенин Владимир
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