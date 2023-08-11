#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские активы Magna проданы малоизвестному покупателюРоссийские активы Magna проданы малоизвестному покупателю
Производитель автокомпонентов Magna больше не...
Только для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 кмТолько для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 км
Новый Chery eQ1 показали на официальных фото
Где россияне обслуживают машины? Ответы удивляют!Где россияне обслуживают машины? Ответы удивляют!
Только 23% водителей доверяют официальным...

Назван самый популярный в России автомобиль с пробегом, и это не Lada

На рынке авто с пробегом лидером продаж в июле стал Ford Focus

По итогам первого полугодия 2023 года Ford Focus стал самой популярной иномаркой с пробегом, а во второе полугодие вступил абсолютным лидером среди б/у легковушек вообще. В рейтинге моделей Фокус обошел все вазовские автомобили, ближайший из которых, ВАЗ-2107, расположился на третьем месте, пропустив вперед еще и Kia Rio.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Как видим по инфографике, результаты в топ-5 очень плотные, и через месяц ситуация может поменяться. Но в случае с Фокусом ситуация уже кажется симптоматической – похоже, россияне вновь «распробовали» эту машину, когда-то бывшую бестселлером и среди новых машин.

В целом же рынок автомобилей с пробегом показывает рост третий месяц подряд. В июле россияне купили 594 816 б/у авто, годом ранее результат был скромнее на 24%. В рейтинге марок Lada первенство удержала, на втором месте – Toyota, на третьем – Kia.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник и фото: Автостат Инфо

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0