Назван самый популярный в России автомобиль с пробегом, и это не Lada

На рынке авто с пробегом лидером продаж в июле стал Ford Focus

По итогам первого полугодия 2023 года Ford Focus стал самой популярной иномаркой с пробегом, а во второе полугодие вступил абсолютным лидером среди б/у легковушек вообще. В рейтинге моделей Фокус обошел все вазовские автомобили, ближайший из которых, ВАЗ-2107, расположился на третьем месте, пропустив вперед еще и Kia Rio.

Как видим по инфографике, результаты в топ-5 очень плотные, и через месяц ситуация может поменяться. Но в случае с Фокусом ситуация уже кажется симптоматической – похоже, россияне вновь «распробовали» эту машину, когда-то бывшую бестселлером и среди новых машин.

В целом же рынок автомобилей с пробегом показывает рост третий месяц подряд. В июле россияне купили 594 816 б/у авто, годом ранее результат был скромнее на 24%. В рейтинге марок Lada первенство удержала, на втором месте – Toyota, на третьем – Kia.

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Источник и фото: Автостат Инфо