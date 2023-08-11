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Где россияне обслуживают машины? Ответы удивляют!

Только 23% водителей доверяют официальным автосервисам

Мы решили в очередной раз поднять эту вечную тему и поинтересовались у подписчиков «За рулем» в Viber, где же все-таки лучше обслуживать автомобиль? Кто-то из новичков может удивленно переспросить: а есть ли вариант лучше, чем обслуживание на официальном сервисе производителя машины? Но в реальности это… лишь третий по популярности ответ – его дали 23% из более чем 3 тысяч респондентов.

В комментариях водители часто пишут, что остаются с официальным дилером лишь до истечения гарантии на автомобиль, а затем переходят к неофициалам. А кто-то делает это и не дожидаясь окончания гарантийного срока.

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И те, и другие в качестве причины такого шага указывают дороговизну официального сервиса, граничащую с неприкрытыми попытками нажиться на клиентах. В итоге неофициальный сервис предпочитает 29% водителей.

Еще 13% автовладельцев склонны экономить еще больше и отдают машины гаражным мастерам. Судя по комментариям, часто это хорошие знакомые, которым чисто по-человечески доверяют…

А наиболее частый ответ – это «обслуживаю автомобиль самостоятельно»! Так поступает 35% наших подписчиков. Некоторые добавляют, что проделывают сами простые операции по замене расходников и мелкий ремонт – а это, собственно, львиная доля всех забот.

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Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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