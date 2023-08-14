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Сервисное обслуживание автомобилей подорожает до конца года

Татьяна Овчинникова: цены на обслуживание авто вырастут еще на 15%

Техническое обслуживание легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года может вырасти на 15%, считает директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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Среди предпосылок для такого прогноза она назвала:

  • повышение цен нормо-часа на ремонт машин до конца года
  • увеличение зарплат сотрудникам из-за общего роста цен в стране
  • рост цен на запчасти из-за ослабления рубля.

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По итогам первого полугодия средний чек на обслуживание автомобилей составил 7340 рублей, это на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом за первый месяц лета сумма чека немного снизилась, составив в июне 2023 года 7372 рубля.

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Источник: Газета.ру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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