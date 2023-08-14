Сервисное обслуживание автомобилей подорожает до конца года
Татьяна Овчинникова: цены на обслуживание авто вырастут еще на 15%
Техническое обслуживание легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года может вырасти на 15%, считает директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
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Среди предпосылок для такого прогноза она назвала:
- повышение цен нормо-часа на ремонт машин до конца года
- увеличение зарплат сотрудникам из-за общего роста цен в стране
- рост цен на запчасти из-за ослабления рубля.
По итогам первого полугодия средний чек на обслуживание автомобилей составил 7340 рублей, это на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом за первый месяц лета сумма чека немного снизилась, составив в июне 2023 года 7372 рубля.
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Источник: Газета.ру
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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