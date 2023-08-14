#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, на каких авто ездят сенаторы СовфедаСтало известно, на каких авто ездят сенаторы Совфеда
Совет Федериации: класс машин для сенаторов...
Автомобили BAIC и Kaiyi: сборка в Калининграде (видео)Автомобили BAIC и Kaiyi: сборка в Калининграде (видео)
Каков технологический процесс на заводе Автотор...
Вы точно не механик? Тест «угадай инструмент»Вы точно не механик? Тест «угадай инструмент»
Местами будет полная халява. Однако пара...

В Белоруссии будет свой автомобиль

Александр Лукашенко: в Белоруссии создадут полностью локализованный автомобиль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями трудовых коллективов пообещал, что в стране будет свой, полностью локализованный автомобиль.

«Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль», – сказал Александр Григорьевич.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Только для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 км

На совместном с Geely предприятии «Белджи» в 2022 году выпустили почти 25 тыс. автомобилей. При этом мощность завода позволяет выпускать до 60 тыс. автомобилей в год.

Лукашенко также предложил наладить совместное производство с компанией FAW Group.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Фото: Belgee

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0