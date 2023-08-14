В Белоруссии будет свой автомобиль
Александр Лукашенко: в Белоруссии создадут полностью локализованный автомобиль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями трудовых коллективов пообещал, что в стране будет свой, полностью локализованный автомобиль.
«Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль», – сказал Александр Григорьевич.
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На совместном с Geely предприятии «Белджи» в 2022 году выпустили почти 25 тыс. автомобилей. При этом мощность завода позволяет выпускать до 60 тыс. автомобилей в год.
Лукашенко также предложил наладить совместное производство с компанией FAW Group.
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Источник: ТАСС
Фото: Belgee
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