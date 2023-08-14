«Вена» – стреляет даже трофейными снарядами противника

Новую САО 2С31 «Вена» продемонстрировали на форуме «Армия-2023»

Самоходная артиллерийско-минометная установка 2С31 «Вена» создавалась на базе БМП-3 (кстати, в России уже появилась БМП нового поколения). По сути, «Вена» – это второе поколение машины, которая прежде носила название «Нона».

Главное отличие новинки – появление орудийно-вычислительного комплекса, который получает от средств разведки данные для стрельбы по целям. Также он может передавать эти данные другим САО и даже отслеживать состояние машины.

Благодаря новому комплексу время подготовки орудия к стрельбе сократилось до минимума – лишь для наведения орудия на цель.

При длине 7,5 метра 2С31 «Вена» весит 19,08 тонны. Ее высота составляет 3,4 метра, а экипаж насчитывает 4 человека.

Несмотря на достаточно большую массу, военная машина способна разгоняться до 70 км/ч благодаря 450-сильному двигателю. Это V-образный 10-цилиндровый мотор УТД-29 с непосредственным впрыском топлива.

Вооружена САО «Вена» 120-мм комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием 2А80 – это одновременно и пушка-гаубица, и миномет. Причем стрелять она может всеми типами артиллерийских мин калибра 120 мм, независимо от страны-производителя – любые трофейные боеприпасы пойдут в дело.

2С31 «Вена» создавалась для подавления живой силы противника, его артиллерийских и минометных батарей, а также ракетных установок, бронированных целей и всего, что находится на расстоянии до 13 км от орудия машины.