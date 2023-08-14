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Поломок нет, но есть нюанс: три плюса (и большой минус!) популярного «китайца»

Эксперт «За рулем» назвал сильные и слабые стороны Geely Coolray

Китайские автомобили уже не те, что прежде? С этим вопросом в своей новой статье разбирается эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, изучая рынок подержанных кроссоверов из КНР в возрасте 2-4 года и ценой от 1,5 до 2 млн рублей. Есть ли тут что-то достойное? И что рассказывают предыдущие владельцы?

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В этом смысле интересен переднеприводный кроссовер Geely Coolray, продающийся у нас с 2019 года и сейчас входящий в топ-3 популярных иномарок. Средняя цена трехлетней машины – 1,7-1,9 млн рублей. Стоит отметить, что Coolray белорусской сборки долго служил у нас в редакции, и за это время вольвовский трехцилиндровый турбомотор 1.5 и 7-ступенчатый робот зарекомендовали себя неплохо.

«Даже масложор не вылез. А должен вылезать, особенно у тех, кто пытается заливать формально не запрещенный АИ-92: усиленный нагар на свечах и клапанах гарантирован. При некачественном топливе дополнительно засоряются форсунки прямого впрыска», – отмечает Зиновьев.

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На что жалуются владельцы

  • Неадекватная работа климат-контроля в сочетании с недостаточной зоной обдува ветрового стекла и примерзающими дворниками.
  • Зимой в салоне или слишком жарко, или холодно и всё запотело.
  • При наличии подогрева замерзают форсунки омывателя.
  • Жесткая, тряская подвеска.
  • Дорогое ТО и запчасти, а межсервисный интервал всего 10 тысяч км.

Но поломок за два года и 60-80 тысяч пробега км практически нет, если не считать регулярно выпадающие пластиковые клипсы и тому подобные пустяки. Словом, неплохо для эконом-класса. Хотя за турбомотором и роботом необходимо наблюдение на более длинной дистанции…

А какие еще китайские кроссоверы за 1,5-2 млн рублей стоит рассматривать на вторичке? Изучаем полный список!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Фото:За Рулем«За рулем»
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