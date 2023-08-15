Выпущены первые кроссоверы BAIC X55: они могут заменить RAV4

«Автотор» начал промышленное производство кроссовера BAIC X55

На калининградском «Автоторе» стартовало серийное производство новой модели китайского BAIC – кроссовера X55. Для подготовки к промышленному выпуску модели разработаны и внедрены операционные карты, сконструирована и изготовлена специальная оснастка. Персонал, занятый на производстве, прошел необходимое обучение.

Кроме того, на конвейере установили дополнительное оборудование, которое позволяет проводить первичное программирование блоков управления и всех электронных систем автомобиля.

BAIC X55 оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Такое сочетание позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 7,8 секунды и соответствовать экологическому стандарту Евро-6.

В оснащении нового кроссовера большое количество интеллектуальных систем безопасности: камера 360, помощник парковки, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон.

По габаритам BAIC X55 немногим больше популярного Toyota RAV4. Привод – только передний.

Цены на кроссовер в России пока не объявлены. В Китае они варьируются от 99,9 тыс. до 153,9 тыс. юаней (1,35–2,08 млн рублей по курсу).

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Источник и фото: Автотор