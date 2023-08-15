Известно, когда начнут выпуск авто на бывших заводах Mercedes-Benz и VW

Мантуров: «Автодом» начнет производство на бывшем заводе Мерседес в 2024 году

Об этом вице-премьер - глава Минпромторга сообщил в кулуарах форума «Армия-2023».

«Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство», - сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes-Benz.

Вопреки различным слухам, на площадке будет налажен выпуск именно легковых автомобилей, ведь оставшееся в наследство производство заточено именно на эту категорию техники, добавил вице-премьер.

Денис Мантуров также сказал, что на бывшем заводе Volkswagen в Калуге производство могут начать до конца 2023 года.

Как известно, и в том и в другом случае партнерами новых владельцев автозаводов выступили китайские компании.

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Источник: ТАСС

Фото: скриншот «За рулем»