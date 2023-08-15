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Лада Искра: новое видео перспективной модели АВТОВАЗа

В Сети появилось видео дорожных испытаний Lada Iskra

Прототип перспективной модели АВТОВАЗа, седана Lada Iskra попал на видео. Автомобиль засняли в Тольятти выезжающим с территории Научно-технического центра завода. Какие либо выводы о внешности делать сложно: машина покрыта камуфляжной пленкой, а на некоторые части кузова дополнительно нанесены «маскирующие» элементы.

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Отметим лишь сбалансированные и вполне современные пропорции кузова, а также косвенное визуальное подтверждение того факта, что по габаритам Искра займет место между Грантой и Вестой.

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Напомним, модель начали разрабатывать во времена сотрудничества с французами – Iskra базируется на платформе Renault CMF-B. АВТОВАЗу предстоит проделать большую работу по замещению компонентов и поиску новых поставщиков.

Представляя название модели на ПМЭФ в июне текущего года, Максим Соколов заявил, что подготовка производства идет по плану. В частности, готовность сварочного комплекса составляет 90%. Запустить сборку планируют в конце 2024 года.

Источник: Avtograd news

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За РулемИннокентий Кишкурно
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