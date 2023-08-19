3 спорных утверждения, которым упорно верят автовладельцы

Эти клише бывалые автомобилисты повторяют из года в год

Как это бывает во всех субкультурах и группах, автомобильные предпочтения разнообразны и индивидуальны. Но есть несколько мнений, своеобразных призывов к сплочению в некую элитную группу единомышленников, которые повторялись так много раз, что можно легко предположить, что все думают так, хотя это и ошибочное мнение.

Например, может быть, вам не нравятся фургоны. Хотя они добавляют немного больше места в задней части автомобиля, часто модификация делает автомобиль неуклюжим. Между тем, есть люди, которые считают, что фургон – самый лучший тип кузова, с жаром доказывая это на различных форумах. И с ними лучше не спорить.

Второе утверждение – что настоящие ценители автомобилей выбирают мощные двигатели. Это тоже клише. Существует достаточно людей, которые предпочитают маленькие компактные автомобили или двигатели начала века и при этом вовсе не новички за рулем и ценят технику не меньше.

Третье утверждение – что механическая коробка передач всегда лучше автоматической, просто не все умеют ездить «на механике».

Технологии уже давно ушли вперед, и механика давно перестала ассоциироваться с «лучшим временем прохождения круга». При этом управлять машиной с МКП в ежедневном рутинном режиме менее комфортно. А аргументы в пользу механики во многом основаны на традициях, которые на самом деле не делают автомобиль лучше.

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Источник: Carscoops